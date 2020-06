Cucchetti candidato sindaco

"Il gruppo di Cuggiono Democratica ha trovato fin da subito nuova forza e motivazione e non ha avuto dubbi sulla scelta del proprio candidato Sindaco: Giovanni Cucchetti".

Cuggiono Democratica è pronta alle prossime elezioni comunali. Con una squadra unita e un programma che guarda al futuro del paese, e che tiene anche conto delle difficoltà provocate dalla Pandemia.

L’unione non è mai stato un problema per noi di Cuggiono Democratica. Negli anni abbiamo dimostrato di essere un gruppo coeso, nonostante le diverse anime che lo compongono.

Quello che ci unisce sono gli ideali e una medesima visione del paese.

Il gruppo ha trovato fin da subito nuova forza e motivazione e non ha avuto dubbi sulla scelta del proprio candidato Sindaco: Giovanni Cucchetti.

Giovanni Cucchetti, detto “Gianni”, ci ha ben rappresentati in amministrazione, dapprima affiancando il nostro capogruppo Flavio Polloni, per poi sostituirlo divenendo il nostro portavoce. Ha saputo cogliere egregiamente il testimone lasciato da Flavio, che ha magnificamente rappresentato Cuggiono Democratica negli anni passati. L’esperienza amministrativa di Gianni garantisce un proseguo dei programmi con riconferma delle priorità, ma senza perdere di vista le nuove necessità per contrastare la crisi economica e sociale determinata dal diffondersi dell'epidemia da Coronavirus.

La capacità di Gianni di mediare, ma anche di essere fermo e deciso quando serve, la visione del futuro tutto da costruire e il coraggio per affrontarlo, rafforzano le scelte che abbiamo fatto e che faremo nei prossimi mesi.

Ora la strada è da percorrere. Siamo pronti a presentarci con rinnovata energia, guidati dalle capacità del nostro candidato, che ha maturato competenza ed esperienza in tanti anni di attivismo politico e non solo.

Ripartiamo con un nuovo candidato Sindaco, rinnovando la lista e con un nuovo slogan: COLTIVIAMO IL FUTURO.

Perché “coltivare” non significa solo favorire lo sviluppo e la cura di una nuova pianta, ma anche di un pensiero, di un’opinione, di una speranza, di una visione.

Il Gruppo Civico Cuggiono Democratica

