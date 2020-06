Ponti e Mulini per il FAI

La prima iniziativa de 'I Custodi delle Vie d'Acque'. Ponti e Mulini del Castanese al censimento 2020 de 'I Luoghi del Cuore' del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

Ponti e Mulini... per il battesimo ufficiale. Ha deciso, insomma, di partire proprio da qui il gruppo 'I Custodi delle Vie d'Acque', quella pagina nata su Facebook come contenitore e vetrina di iniziative e momenti culturali, sociali e turistici del nostro territorio, lo stesso che ognuno di loro ama e che vuole provare a valorizzare e tutelare il più possibile. E, allora, eccoli in campo, appunto, con questa prima iniziativa che, partendo da alcuni dei luoghi simbolo e caratteristici dell'Alto Milanese, guarda al presente ed al futuro coinvolgendo i singoli cittadini. Ponti e Mulini del Castanese (Cascina del Ponte di Castano) al censimento 2020 de 'I Luoghi del Cuore' del FAI (Fondo Ambiente Italiano), dove proprio le persone avranno modo di essere protagoniste, collegandosi all'indirizzo https://www.fondoambiente.it/luoghi/ponti-e-mulini-del-castanese?ldc e dando il loro voto. Basterà, davvero, poco, un semplice click, insomma, è il 'gioco è fatto', consentendo alla nostra zona di scalare la classifica e mettersi sempre più in luce. "Viviamo in un territorio ricco di testimonianze del passato, ma che spesso rimangono nascoste - affermano i promotori - Testimonianze che, ormai, sono un tutt'uno con l'ambiente circostante. Ecco, quindi, una bella iniziativa per riscoprirle. Come si suol dire in queste occasioni, votate e fate votare. Abbiamo un'occasione unica per far conoscere il nostro territorio e valorizzarlo: scaliamo assieme la classifica nazionale".

