Differenziata: distribuzione sacchi

Da lunedì 22 giugno a sabato 4 luglio i cittadini di Cuggiono in regola con il pagamento della Tari potranno ritirare gratuitamente il kit annuale di sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti. Ad ogni utenza saranno forniti 100 sacchetti in mater-bi da utilizzare per la raccolta differenziata dei rifiuti organici (umido), 50 sacchi trasparenti di colore viola da utilizzare per la raccolta dei rifiuti indifferenziati e 50 sacchi trasparenti di colore giallo da utilizzare per la raccolta della plastica. L’attività di distribuzione verrà effettuata nel chiostro di Villa Annoni, dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 13. Per limitare il rischio di assembramenti, per la distribuzione le utenze saranno suddivise in base all’intestazione della tassa rifiuti (cognome/ ragione sociale), secondo il seguente elenco: Lunedì 22 giugno da A o numero a BEV; martedì 23 giugno da BIA a CAR; mercoledì 24 giugno da CAS a COZ; giovedì 25 giugno da CRI a FON; venerdì 26 giugno da FOR a GOZ; sabato 27 giugno da GRA a LYT; lunedì 29 giugno da MAC a MON; martedì 30 giugno da MOR a PEC; mercoledì 1 luglio da PED a RON; giovedì 2 luglio da ROS a SVA; venerdì 3 luglio da TAB a ZYL; la giornata di sabato 4 luglio sarà riservata a chi lavora e non ha possibilità di ritirare i sacchi nei giorni infrasettimanali. Per il ritiro del kit di sacchi, si raccomanda di attenersi al calendario riportato qui sopra, di rispettare le distanze di sicurezza e di utilizzare i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).

