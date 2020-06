Danneggiata l'antica ghiacciaia

Non è, purtroppo, la prima volta, ma di nuovo (come era già accaduto qualche anno fa) qualcuno ha preso di mira l'antica ghiacciaia, là all'angolo tra le vie Tobagi e Acerbi.

Non è, purtroppo, la prima volta, perché di nuovo (come era già accaduto qualche anno fa) qualcuno ha preso di mira l'antica ghiacciaia di Castano Primo, là all'angolo tra le vie Tobagi e Acerbi. Un vero e proprio atto vandalico, come conferma anche il sindaco Giuseppe Pignatiello; un gesto che, ovviamente, lascia amareggiati e con tanto 'amaro in bocca'. "Alcuni cittadini mi hanno informato di quanto accaduto e, subito, ho voluto verificare di persona la situazione - spiega lo stesso sindaco - Si tratta di danni particolarmente importanti, ovvero è stata spaccata la madonnina e sono stati fatti diversi danneggiamenti attorno. L'episodio è stato segnalato alla Polizia locale, controllando, nel contempo, le immagini delle telecamere. Lo spettacolo è stato inaccettabile: abbiamo visto due bambini che andavano sulla ghiacciaia e che prendevano a calci l'opera d'arte realizzata da Gianni Gambalonga. Un comportamento assurdo, non tanto dei bimbi che non mi sento di demonizzare, quanto di quelle persone che avevano la responsabilità di controllarli e che erano lì con loro, ma che non hanno fatto nulla e non hanno denunciato l'atteggiamento, anzi si sono nascosti e sono tornati a casa tranquilli come sempre. Una cosa brutta, una mancanza da parte loro nei confronti dell'intera comunità".

