Da lunedì 15 giugno prenderà il via il campus del Parco e Museo del Volo. L'appuntamento è rivolto ai bambini dai 6 ai 12 anni. Tante iniziative, prevalentemente all'aperto, per tutti.

Bimbi... tocca a voi! Ancora poche ore e, poi, infatti, ecco che da lunedì 15 giugno prenderà il via il campus estivo di Volandia, rivolto ai piccoli dai 6 ai 13 anni (da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 17; possibilità anche di pre e post, dalle 8 a fino alle 17.30) al prezzo di 140 euro a settimana. Un momento, insomma, per tornare a ritrovarsi e per farlo il programma è stato strutturato prevalentemente all'aperto, con laboratori didattici, visite negli ampi padiglioni con guide dedicate al campus, proiezioni a tema e molto altro; il tutto, ovvio, nel rispetto delle normative anti-COVID, con i gruppi che saranno formati sempre dagli stessi bambini e dagli stessi operatori per l'intera settimana e, nei limiti concessi dalle iscrizioni, anche in quelle successive di frequenza. Inoltre, quotidianamente verrà verificata la temperatura dei bimbi e dell'accompagnatore e vi sarà la possibilità di pranzare al sacco o di acquistare il 'Sacchetto dell'Aviatore' preparato al Parco e Museo del Volo al costo di 5 euro. Chi starà al campus per più di una settimana avrà, infine, uno sconto. Programma e modulo d'iscrizione si possono scaricare alla pagina http://volandia.it/volandia-camp-2020/, mentre per informazioni e iscriversi la mail è patrizia [dot] checchi [at] volandia [dot] it.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro