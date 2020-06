Quattro incontri per il PGT

L'Amministrazione comunale di Nerviano ha organizzato quattro serate per affrontare e confrontarsi sul Piano di Governo del Territorio, guardando assieme al presente ed al futuro.

Quattro incontri, un medesimo scopo: scoprire il velo sui capisaldi del Piano di Governo del Territorio destinato a calarsi su Nerviano per gli anni a venire disegnandone lo sviluppo urbanistico, economico e sociale. L'Amministrazione comunale del sindaco Massimo Cozzi partirà con il suo panorama di incontri pubblici lunedì 15 giugno alle 21, orario di inizio anche degli altri appuntamenti, nella sala civica Bergognone. I rimanenti appuntamenti sono stati fissati per giovedì 18 nella sala civica di Garbatola, martedì 30 nella sala mensa della scuola di Sant'Ilario e giovedì 2 luglio nella sala civica di Cantone. Agli incontri, visto il permanere dell'emergenza COVID-19, si potrà partecipare in numero limitato. Sarà, quindi, necessario prenotarsi allo 0331/438958. Per consentire una partecipazione la più diffusa possibile della cittadinanza, ciascun nervianese potrà prenotarsi per una sola serata.

