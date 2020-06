Buscate: l'estate è giovane

Anche a Buscate è in partenza il centro estivo. Dal 22 giugno al 31 luglio un campus estivo con modalità che rispettano le stringenti norme legate all'emergenza COVID-19.

Anche a Buscate è in partenza il centro estivo. L’Amministrazione, in collaborazione con la Parrocchia, il Nuovo Tennis Buscate, il Centro Ippico 'Le Ginestre', Azienda Sociale e le cooperative Albatros e Unison intende attivare dal 22 giugno al 31 luglio un campus estivo con modalità che rispettano le stringenti norme legate all'emergenza COVID-19. I ragazzi, infatti, verranno distribuiti in diverse location, in modo da garantire il distanziamento: scuole materne parrocchiale e statale, con relativi spazi esterni, tennis, centro don Bosco, scuola (cortile esterno, palestra e aule plesso vecchio) e centro ippico 'Le Ginestre'. La proposta ludico – formativa è rivolta a ragazzi di età compresa tra i 3 e i 15 anni e si svolgerà nella fascia oraria dalle 8.30 alle 17.30, con possibilità di part time. Le iscrizioni dovranno pervenire al Comune tramite la compilazione dell'apposito modulo online, eccezionalmente con consegna manuale presso la cassetta della posta esterna all’ufficio anagrafe o, preferibilmente, all'indirizzo mail: protocollo [dot] buscate [at] legalmail [dot] it.

