COVID-19: solo due positivi a Robecchetto

Una persona in meno positiva al COVID-19 a Robecchetto e Malvaglio. Il cittadino in RSA è risultato negativo. Due restano i positivi e in settimana faranno i tamponi di controllo.

Una persona in meno positiva al COVID-19 a Robecchetto con Induno e Malvaglio. A darne comunicazione, come sempre, è il sindaco Giorgio Braga: "Il cittadino ricoverato in RSA è risultato negativo ai test di controllo. Quelli, invece, ancora positivi sono, dunque, due ed uno è segnalato come 'caso clinico'; in settimana effettueranno anche loro i tamponi di controllo, un grande "in bocca al lupo" affinché le notizie siano buone".

