Mercato ancora uguale

Anche per questo giovedì il mercato di Castano mantiene le stesse modalità e misure delle settimane 'post' lockdown: misurazione della febbre e ingressi contingentati.

Stesse misure e modalità anche per questa settimana. Non si cambia ancora, insomma, ma il tradizionale mercato del giovedì a Castano proseguirà di nuovo con le linee fino a qui messe in campo 'post' lockdown. Nello specifico, allora, ci saranno un ingresso e un'uscita separati, con la misurazione della temperatura corporea a tutti coloro che entreranno nell'area. "Gli accessi, poi, saranno contingentati - spiega il comandante della Polizia locale, Massimo Masetti - Sarà, infine, consentita una maggiore affluenza tra i banchi, con il numero di persone che è stato aumentato a 250. Per questa settimana, dunque, continueremo a mantenere tali regole, dalla prossima si valuterà la situazione e si potrebbe, pertanto, tornare alla normalità, pur rimanendo l'obbligo di utilizzo delle mascherine e il distanziamento. E' fondamentale, infatti, garantire la massima sicurezza ai commercianti ed alla cittadinanza".

