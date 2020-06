Villa Corvini per gli alunni

Il Comune di Parabiago ha deciso di mettere a disposizione il parco di Villa Corvini per studenti e insegnanti: un modo semplice per dare loro la possibilità di salutarsi.

Il momento è stato difficile soprattutto per loro e ne è consapevole. Raffaele Cucchi, sindaco di Parabiago, immagina perfettamente quanto sia costato ai ragazzi residenti sul suo territorio doversi costringere all'isolamento forzato e alle lezioni lontano dai banchi di scuola. Per questa ragione non solo rivolge loro un ringraziamento collettivo, ma offre anche uno spazio, quello di villa Corvini, dove poter celebrare le feste di fine anno adesso che il COVID-19 sembra allentare la sua morsa. "La scuola è finita - scrive agli studenti il primo cittadino parabiaghese - anche se in una modalità del tutto nuova, e un po' dispiace non regalare ai ragazzi un saluto di fine anno dal vivo. Raccogliendo il desiderio di alcuni genitori e insegnanti, abbiamo pensato di rendere disponibile lo spazio aperto del parco di villa Corvini per quelle classi che vorranno organizzare un saluto a distanza sì, però vedendosi". Nella consapevolezza che salutarsi via social è un conto e poterlo fare guardandosi negli occhi e regalandosi sorrisi e cenni di intesa nell'attesa di poter ritornare ad abbracciarsi e a darsi pacche di incoraggiamento sulle spalle decisamente un altro. "Sono stati mesi impegnativi per tutti loro - prosegue Cucchi - e diciamo anche bravissimi nell'accettare le lezioni attraverso uno schermo". Ma se si pensa, prosegue Cucchi, che diversi ragazzi ripartiranno da un'altra realtà scolastica con insegnanti, compagni e contesto completamente nuovi aggiungendo un altro prezioso tassello al mosaico del loro cammino educativo, allora "Ci sembra bello poter dare loro quest'opportunità". Il parco è stato reso disponibile lunedì e giovedì tra le 13 e le 16.30, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 16.30 e domenica dalle 14 alle 18. Per poterne usufruire sarà necessario contattare l'ufficio sport del Comune.

