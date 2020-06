Lavori alla rete fognaria

Pronti a partire gli interventi nel tratto che ancora mancava all'incrocio tra via Dei Peri e Matteotti fino a via Gallarate. Poi, sarà la volta della stessa via Gallarate.

L'inizio è previsto tra qualche ora o, comunque, tra pochi giorni, ovviamente tempo permettendo. Pronti via, insomma, ai lavori di sistemazione, potenziamento e rifacimento della rete fognaria nel tratto che ancora mancava all'appello dall'incrocio tra le vie Dei Peri e Matteotti fino a via Gallarate. E, allora, ecco, in parallelo, la chiusura della stessa strada ed alcune sostanziali deviazioni per quanto concerne a circolazione. "Più nello specifico - spiega il comandante della Polizia locale, Massimo Masetti - sarà vietato il transito ai camion che, per raggiungere la zona, dovranno utilizzare la Boffalora - Malpensa, mentre bus e auto passeranno in via San Francesco. I tempi di cantiere, poi, sono stati stabiliti in circa un mese, anche se, ovvio, potrebbero subire delle variazioni in base all'evolversi degli interventi". Ma la via Matteotti non è l'unico punto interessato, perché, una volta conclusa quest'opera, ci si sposterà sulla via Gallarate, precisamente nel pezzo dal ponte sul canale Villoresi fino a via Benedetto Croce, con anche in questo caso alcune modifiche al transito dei veicoli.

