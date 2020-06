Caccia al tesoro online

L'iniziativa pensata dal Comune di Milano, in occasione dell'ultimo giorno di scuola. "L'appuntamento è rivolto ai ragazzi ed agli insegnanti - spiega il sindaco".

L'idea la racconta direttamente il sindaco di Milano, Beppe Sala. Un momento, certamente singolare, per far vivere ai ragazzi l'ultimo giorno di scuola che, purtroppo, quest'anno, causa Coronavirus, sarà molto differente rispetto a tutti gli altri. Ma, usando un po' di fantasia e ingegno, ecco che ci si potrà divertire ugualmente. "L'iniziativa che abbiamo pensato è quella di una caccia al tesoro, ovviamente online, per i ragazzi e le ragazze milanese - dice il primo cittadino - Si tratta di un appuntamento che darà modo ai 'nostri' giovani di scoprire i luoghi nascosti del capoluogo. Pertanto, voglio invitare gli studenti e gli insegnanti (perché lo ricordo è un evento singolo o a squadre) ad iscriversi, per vivere assieme questo ultimo giorno di scuola".

