Centri estivi: iscrizioni al via

Si raccolgono fino al 15 giugno le iscrizioni ai centri estivi organizzati dal Comune di Legnano. Le domande devono essere presentate esclusivamente on line, collegandosi al sito comunale, sezione “Servizi on line” - Servizi Educativi - Centri Ricreativi Diurni ed entrando nell’area riservata, muniti di codice e password individuali (della ristorazione scolastica) o cliccando su “Non ho il codice utente - Clicca qui per iscrivere un nuovo alunno”.

L’Amministrazione comunale ha ritenuto di confermare il servizio (introducendo lievi modifiche, per esempio un punteggio aggiuntivo, fra i criteri di accettazione, per i figli di operatori sanitari) in considerazione delle necessità, raccolte anche tramite questionario, espresse dalle famiglie. Fra le principali, un diffuso bisogno di socialità da parte dei potenziali partecipanti e la necessità per i genitori, soprattutto se tornati al lavoro con modalità tradizionali, di sapere i figli impegnati in contesti sicuri e stimolanti. Tali istanze sono risultate prevalenti sui timori di contagio, anche in virtù delle rassicurazioni sul rispetto delle misure per svolgere in sicurezza le attività. Tali misure (aumento del numero degli educatori rispetto a quello dei partecipanti, implementazione degli spazi utilizzati, operazioni di igienizzazione e sanificazione, fornitura di dispositivi di protezione), insieme alla disponibilità ad accogliere più iscrizioni rispetto al passato, determinano, per il Comune, una considerevole crescita della spesa complessiva presunta, calcolata in oltre 290.000 euro (a bilancio, per il servizio, ne erano previsti circa 77.000). Due centri saranno riservati a bambini fra i 3 e i 6 anni, tre a quelli fra i 6 e i 12. Le attività si svolgeranno da lunedì a venerdì, fra le 8 e le 18, con servizio di ristorazione. Il Servizio Istruzione è a disposizione per fornire informazioni e supportare le famiglie che incontrassero difficoltà nel compilare le domande sabato 6 giugno dalle 9 alle 13, ai numeri 0331 925 556-560-566-572, e dall’8 al 15 giugno dalle 9 alle 13 (martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17) ai numeri 0331 925 556-560-565-566-568-572. Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito internet comunale.

