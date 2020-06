Aree giochi e parco Castello

Il commissario straordinario del Comune di Legnano, Cristiana Cirelli, ha firmato un’ordinanza che dispone la riapertura, dal 9 giugno, delle aree giochi per bambini nei parchi pubblici. Ogni mattina le strutture saranno accuratamente pulite e igienizzate. Al fine di evitare possibili inconvenienti dovuti al contatto con il prodotto sanificante, i giochi potranno essere utilizzati solo dopo le 11. Il provvedimento dispone anche, sempre dal 9 giugno, l’apertura del parco castello dalle 8 alle 20, per tutti i giorni della settimana, festività comprese. Restano il divieto di assembramento e l’obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro.

