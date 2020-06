Summertime: l'estate al Campus

Ad Inveruno, pronti a vivere le prossime settimane insieme con il centro estivo #Summertime, rincontriamoci attraverso l’arte, lo sport, la natura, la musica e giochi.

L'Amministrazione comunale di Inveruno, in collaborazione con la Comunità Pastorale, le associazioni e la Cooperativa 'Albatros' e con il contributo de 'Il Giardino degli Angeli' e della famiglia Vergani, è pronta al centro estivo #Summertime, rincontriamoci attraverso l’arte, lo sport, la natura, la musica e giochi. A CHI E’ RIVOLTO? - Il centro è rivolto a bambine/i, ragazze/i dai 6 ai 15 anni (scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo grado). SE HAI GIA' COMPIUTO 16 ANNI... C'è una proposta anche per te - Se hai già compiuto 16 anni avrai la possibilità di metterti alla prova con una rinnovata socialità e responsabilità. Sarai coinvolto in un percorso di apprendimento e nuove esperienze. Insomma, sarà un’estate di “imparare facendo” affiancando l’educatore maggiorenne/adulto. Ci saranno anche momenti di formazione specifica e di condivisione sempre nel rispetto di norme sociali e sanitarie e dispositivi di sicurezza. Se sei interessato scrivi a lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it. COME SI SVOLGE? - Il centro estivo sarà organizzato con proposte educative e ricreative nel pieno rispetto delle disposizioni relative a norme igienico sanitarie e con l’attuazione di tutte le misure indicate da Governo e Regione (Triage d’accoglienza, sanificazione ambienti, lavaggio mani, rapporti educatori/bambini, ingressi e uscite scaglionati, gruppi fissi, ecc...). I bambini saranno suddivisi in piccoli gruppi nel rispetto dei rapporti educatori/bambini stabilito dalla normativa: scuola primaria: 1 educatore ogni 7 bambini; scuola secondaria di primo grado: 1 educatore ogni 10 ragazzi; scuola secondaria di secondo grado (14-15 anni): 1 educatore ogni 10 ragazzi. QUANDO? - Il centro estivo, rivolto ai bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni, si svolgerà dal 15 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto al 4 settembre. Il centro si svolgerà dal lunedì al venerdì con possibilità di frequenza: part time (pomeriggio 14-18), tempo pieno (dalle 9 alle 17). E’ ancora in fase di valutazione la modalità del pasto: pranzo al sacco o fornito da ditta di ristorazione (in questo ultimo caso il buono non sarà incluso nella retta settimanale). DOVE? - Le attività saranno prevalentemente all’aperto e si svolgeranno in diversi luoghi di accoglienza del paese: scuola Primaria 'Don Bosco', scuola Primaria 'Don Milani', scuola Secondaria di primo grado 'A. Volta', oratorio San Luigi, oratorio di Furato e centro sportivo di Inveruno e Furato. Non ci sarà una sede fissa, ma i gruppi ruoteranno settimanalmente tra i vari luoghi a seconda delle attività proposte. Le famiglie riceveranno il programma settimanale delle attività con anche l'indicazione del luogo dove accompagnare i figli. Saranno consentite SOLO uscite sul territorio comunale. QUANTO COSTA? - Il costo previsto è di 80 euro a settimana per il tempo pieno e 50 euro per il part time (per i non residenti è previsto un costo aggiuntivo di 10 euro a settimana; per il secondo, terzo figlio sconto di 10 euro a settimana). Sarà possibile iscriversi indicando un minimo di due settimane consecutive. La quota non comprende il costo dell'assicurazione volontaria. Le modalità di pagamento saranno indicate al momento dell'iscrizione. COME E QUANDO ISCRIVERSI - A breve sarà possibile scaricare il modulo di iscrizione tramite il sito del Comune. Le iscrizioni sono aperte fino mercoledì 10 giugno. Si potrà inviare il modulo alla mail scuola [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it o consegnare il modulo all'ufficio scuola presso la Biblioteca Comunale negli orari di apertura. PER INFORMAZIONI - Chiamare il numero 353/4056360, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 17; oppure scrivere alla mail lineadiretta [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it. Sarà, inoltre, possibile seguire una riunione informativa in video conferenza questa sera (venerdì 5 giugno), alle 21, al link https://global.gotomeeting.com/join/999992781. CRITERI DI SELEZIONE (dalle linee guida Nazionali e Regionali) - Il centro estivo è a numero chiuso (massimo 240 iscritti). Nel caso di domande superiori alla ricettività prevista, si terrà conto di alcuni criteri, quali ad esempio: la condizione di disabilità del bambino o adolescente; la documentata condizione di fragilità del nucleo familiare di provenienza del bambino ed adolescente; il maggior grado di impegno in attività di lavoro da parte dei genitori del bambino ed adolescente. Si consiglia di consultare giornalmente il sito internet del Comune per verificare tutti gli aggiornamenti.

