'UYBA 1000' è la campagna abbonamenti 2020/21 della Unet e-work Busto Arsizio e rappresenta un progetto, ai tempi del Coronavirus, ambizioso, positivo, per certi versi pioneristico.

'UYBA 1000' è la campagna abbonamenti 2020/21 della Unet e-work Busto Arsizio e rappresenta un progetto, ai tempi del Coronavirus, ambizioso, positivo, per certi versi pioneristico in quanto propone un nuovo modello di convivenza con l'emergenza sanitaria anche in luoghi normalmente adibiti a grandi assembramenti di massa. Leggi tutto sulla ripartenza UYBA qui: https://www.volleybusto.com//news-dettaglio.php?id=2155, Così il nuovo palazzetto della UYBA si prepara alla nuova era: 1000 posti (tutti numerati), distanziamento di almeno un metro tra gli spettatori/nuclei familiari, check temperatura corporea all'ingresso, linee di segnalazione e personale di controllo per evitare assembramenti, distribuzione mascherine UYBA. I posti sono già prenotabili in abbonamento e suddivisi in tre tipologie: posto singolo, due posti vicini (famiglia/conviventi), tre posti vicini (famiglia/conviventi). Sarà una campagna abbonamenti diversa, ma speciale, come l'ha definita il Presidente Giuseppe Pirola, sia nella forma (semplificata in tre sole fasce, senza ulteriori distinzioni), sia nei prezzi, addirittura abbassati rispetto alla scorsa stagione: parterre 200 euro, primo anello 100 euro, secondo anello 50 euro e bambini fino a 6 anni (non compiuti in data 05/06/2020) gratuito. Abbonamento, come tradizione delle ultime stagioni, all inclusive. Clicca qui per la prenotazione gratuita, scegli così di essere uno dei 1000: https://info886289.typeform.com/to/fu3qNX. Giuseppe Pirola: "Vogliamo che sia una stagione emozionante, con i nostri 1000 tifosi uniti in questa straordinaria missione, li paragono agli storici 1000 di Garibaldi".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro