La Costituzione ai giovani

I vertici della sezione 'Marco Bertani' dell'Anpi di Casorezzo hanno deciso di donare ai cinquanta ragazzi delle terze Medie la Costituzione della Repubblica Italiana.

Li hanno incontrati da gennaio per parlare loro della centralità della libertà. Di quella libertà per la quale giovani come loro hanno combattuto talora, purtroppo, a prezzo della loro stessa vita e che loro sono chiamati a usare in modo responsabile e a diffondere sempre di più con pensieri e azioni virtuose. Adesso i vertici della sezione 'Marco Bertani' dell'Anpi di Casorezzo hanno deciso di donare ai cinquanta ragazzi delle terze Medie con i quali si sono intrattenuti in varie occasioni ciò che di quella libertà rappresenta l'elemento simbolo ovvero la Costituzione Italiana. Un regalo che il sodalizio ha deciso di fare "A conclusione del lavoro che avevamo iniziato a gennaio con i ragazzi delle scuole medie ma che non abbiamo terminato a causa dell'emergenza Coronavirus". L'iniziativa è figlia dell'esigenza di "diffondere la conoscenza della legge importante della nostra Repubblica". L'Anpi casorezzese auspica che anche per i ragazzi la Costituzione costituisca "una terra dove finalmente libertà e giustizia sociale , diritti umani e diritti civili diventano vita quotidiana". La compagna ideale per introdurre al meglio i piccoli nel percorso di riavvicinamento ai banchi di scuola che avverrà in settembre, "Un nuovo passo - conclude l'Anpi casorezzese - per continuare nel loro percorso della vita". Secondo valori che si declinano nel tempo ma vanno al di là del tempo stesso per la loro centralità nella promozione della dignità umana.

