Alessia: la ricercatrice... Cavaliere

Alessia Lai, giovane ricercatrice dell'ospedale Sacco insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere al merito. Una grande soddisfazione.

Le frecce al suo arco sono molte: è giovane ed è una brillante ricercatrice. Ma di queste ve ne è una che luccica particolarmente: il grande lavoro compiuto con il gruppo dell'ospedale Sacco di Milano per capire sempre di più l'evolversi del COVID-19. E il suo prezioso apporto non è sfuggito al presidente della Repubblica Sergio Mattarella che l'ha insignita per questo del titolo di Cavaliere al merito. Un attestato di stima indimenticabile quanto meritato per lei, ma anche un elemento d'orgoglio per tutta la città di Parabiago. Che il sindaco Raffaele Cucchi esprime con il consueto linguaggio nitido e di grande partecipazione sul suo profilo social: "A nome della città di Parabiago - scrive - rivolgo alla dottoressa Alessia Lai le nostre più sincere congratulazioni per il titolo di Cavaliere al merito della Repubblica italiana conferitole dal presidente Sergio Mattarella. Un riconoscimento che fa onore a lei, ma anche ai tanti giovani ricercatori che lavorano con competenza e passione per la ricerca". E, siccome, Alessia Lai è sì una ricercatrice di ottimo livello, però precaria, Cucchi prende spunto da questa situazione per auspicare la riconsiderazione della condizione del precariato "In cui molti ricercatori lavorano, tra cui anche Alessia alla quale auguriamo davvero di seguire il suo percorso professionale".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro