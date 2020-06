"Auguri Liberata: 100 anni"

Speciale traguardo per l'inverunese Liberata Sacco che, proprio in queste ore, ha raggiunto il secolo di vita. Gli auguri del sindaco Sara Bettinelli a nome di tutta la comunità.

Il traguardo è di quelli speciali. E, in fondo, diversamente non avrebbe potuto essere, perché proprio in queste ore l'inverunese Libarata Sacco ha raggiunto il secolo di vita. Cento anni... già avete capito bene e, allora, inevitabilmente, non potevano mancare gli auguri del sindaco Sara Bettinelli a nome di tutta la comunità. Un compleanno, insomma, davvero particolare ed eccezionale.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro