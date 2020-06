Biblioteca di nuovo la domenica

Ripartite le prenotazioni dal catalogo online e dal prossimo 7 giugno la biblioteca di Inveruno sarà di nuovo aperta anche la domenica, dalle 10 alle 12.30.

Ripartite le prenotazioni dal catalogo online della biblioteca di Inveruno. "Il catalogo delle Biblioteche di Fondazione per Leggere - scrivono dall'importante realtà cittadina - è davvero vasto e tutti i documenti che troverete potranno essere prenotati direttamente da casa e ritirati nella vostra biblioteca, una volta ricevuto l'avviso. Questo il link per effettuare la ricerca https://www.comune.inveruno.mi.it/tutorial-consultazione-catalogo-della-.... Da sottolineare, inoltre, che a partire da domenica 7 giugno riprenderemo anche la consueta apertura domenicale dalle 10 alle 12.30. Si ribadisce il concetto che tutti i documenti che verranno prestati sono sicuri perché sottoposti ad una quarantena precauzionale. L'invito, comunque, è a rispettare le norme previste per l'accesso ai luoghi pubblici e ad indossare i dispositivi di sicurezza".

