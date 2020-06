Trump con la Bibbia: "Indegno"

"Il nostro messaggio è antitetico a quello del presidente", ha detto la Budde parlando con CNN e Washington Post.

L'ira della chiesta episcopale si abbatte su Donald Trump. La vescovo di Washington, Mariann Edgar Budde, si è detta "indignata" dalla presenza del presidente americano che davanti la St.John Episcopal Church, di fronte alla Casa Bianca, ha ostentato una Bibbia per rafforzare il suo messaggio contro le proteste. "Il nostro messaggio è antitetico a quello del presidente", ha detto la Budde parlando con CNN e Washington Post, denunciando le cariche della polizia effettuate su manifestanti pacifici per liberare lo spazio antistante la chiesa.

Budde, che ricopre la posizione dal 2011, dopo aver passato 18 anni a Minneapolis, già nei mesi scorsi si era scagliata contro la "retorica incendiaria" del presidente in un comunicato firmato insieme a altri leader religiosi: ma ieri ha usato parole durissime. "Non appoggiamo in nessuna maniera la risposta incendiaria del presidente a una nazione che è stata ferita ed è in lutto - si legge nel suo comunicato - nel rispetto dei valori del nostro Salvatore che ha vissuto una vita di non violenza e di amore per il prossimo ci uniamo a quelli che chiedono giustizia per la morte di George Floyd.''

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro