Parchi: "Prima sicurezza e salute"

Il sindaco di Castano, Giuseppe Pignatiello, replica a chi lo accusa di non avere ancora riaperto i parchi cittadini: "E' fondamentale che sia garantita la massima sicurezza".

"Prima di tutto vengono la salute e la sicurezza dei miei concittadini". Torna a ripeterlo il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello; un nuovo messaggio, durante il consueto aggiornamento quotidiano sulla situazione Coronavirus in città, anche per rispondere a chi lo accusa di non avere ancora riaperto i parchi cittadini. "Ecco, io accetto la discussione e il confronto con tutti - dice - Quando, però, mi si scrive di vergognarmi, non posso esimermi dal rispondere, dicendo a questa persona che personalmente mi vergognerò il giorno in cui fossi in qualche modo fautore di un aumento delle positività nel mio Comune. Pertanto, preferisco essere più restrittivo e limitare le libertà, piuttosto che fare il contrario e rischiare che il numero di contagi cresca. Alle persone che capiscono la realtà che stiamo vivendo, chiedo, quindi, di pazientare ancora un po', perché a breve ci riorganizzeremo, appunto, per rendere di nuovo fruibili i nostri parchi, sempre e comunque nella massima sicurezza".

