Martinoni: esempio d'arte e cultura

Castano piange una figura di riferimento per l'arte e la cultura cittadina e del territorio. Giancarlo Martinoni se ne è andato per sempre proprio in queste ore.

Solo pochi mesi fa la 'personale' in Villa Rusconi, con alcune delle sue principali e più belle opere, per raccontare una vita intera dedicata, appunto, all'arte ed alla cultura. Era quello che si può definire un vero e proprio punto di riferimento ed un esempio per le generazioni passate, presenti e future. Era, già perché, oggi, purtroppo Giancarlo Martinoni non c'è più; volato via per sempre e in tutta Castano ecco, allora, che, inevitabilmente è sceso il silenzio, accompagnato da un grande senso di vuoto. "Una figura che ha scritto pagine e pagine di storia artistica e culturale della città - racconta il presidente della Pro Loco, Gino Ciccotelli - Giancarlo l'ho conosciuto attorno alle metà degli anni '80 e da subito si è creata un'importante collaborazione. Una persona che mancherà molto, così come mancheranno i suoi insegnamenti e la sua immensa passione per l'arte e la cultura". Tra i soci fondatori proprio della Pro Loco ed anche del Comitato per Castano (di cui era presidente onorario), Martinoni era stato protagonista in varie occasioni e iniziative organizzate nel territorio: il concorso di pittura, promossa negli spazi del tennis, ad esempio, che aveva richiamato gente dall'Italia intera, o ancora componente della giuria del 'Premio Arte Rugabella' e fino ad una serie di altri appuntamenti, nati per dare lustro e far conoscere Castano. "Ad ottobre dello scorso anno - continua Ciccotelli - era stata allestita una sua mostra personale in Villa Rusconi, con una serie di sue straordinarie opere". "Oggi la nostra città piange la scomparsa di un grande uomo - conclude l'assessore Luca Fusetti - Ci lascia un'altra importante fetta di cultura cittadina, a cui da pochi mesi avevamo avuto l'onore e il piacere di goderne ancora, sia in saggezza per i suoi pensieri sia nella bellezza delle suoi meravigliosi capolavori. Un caro saluto a Giancarlo Martinoni e le più sentite condoglianze alla famiglia, con la triste consapevolezza che la comunità castanese d'ora in avanti sarà molto più povera".

