Collegio Capitani e Contrade

Una serie di iniziative per il Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano a 65 anni dalla Fondazione. Eventi rivisti e online, causa emergenza Coronavirus.

Il Collegio dei Capitani e delle Contrade del Palio di Legnano a 65 anni dalla Fondazione. Ma, vista l'impossibilità di onorare tale data nella consueta convivialità e festosa animazione a causa dell’emergenza COVID-19, ecco, comunque, che si è pensato di onorare la fausta ricorrenza con una serie di iniziative.

Venerdì 29 maggio, Festa Regionale della Lombardia

Esce Il Carroccio, con un numero dedicato principalmente a quanto messo in campo dal Collegio, in quest’anno 'senza Palio', ma con tante iniziative a fianco della comunità in momenti particolarmente difficili. La parola al Gran Maestro e al suo Vice, ai Gran Priori; la presentazione del Direttivo, delle Reggenze di Contrada e una serie di immagini storiche e di attualità; lo speciale fotografico sulle più recenti vittorie delle otto sorelle; un approfondimento (storico e fotografico) sulla Croce di Ariberto. La rivista, purtroppo non disponibile nella tradizionale veste cartacea, si potrà sfogliare online sui canali social del Collegio. A richiesta, si invia il pdf.

Domenica 31 maggio, ore 10

S. Messa in onore del Palio di Legnano con preghiera e onori dei Capitani alla Croce

in Basilica con Monsignor Angelo Cairati. Numero chiuso per inderogabili esigenze di sicurezza.

La funzione verrà trasmessa in diretta streaming dalla Parrocchia di San Magno.

Domenica 31 maggio, ore 18

Pubblicazione sui canali social del Collegio del video con immagini e filmati storici del Palio di Legnano (1934 -1971), a cura di Sabrina Marra, Renzo Ruffini, Maurizio Cellot, voce di Andrea Muroni, assistenza audio Luca Monticelli, montaggio di Francesco Nicolini.

Da venerdì 29 a martedì 2 giugno

La Compagnia Marionettistica Carlo Colla e Figli mette in scena La Battaglia di Legnano. Il link per la visione libera dello spettacolo sarà messo a disposizione degli utenti sulle pagine Facebook e Instagram della Compagnia, che ricorda che lo spettacolo sarà disponibile unicamente nei giorni di venerdì 29, sabato 30, domenica 31 maggio, lunedì 1 e martedì 2 giugno.

E, intanto, continua sulla pagina Facebook del Collegio la pubblicazione dei ritratti dei Gran Maestri che si sono succeduti alla guida del Collegio stesso.

