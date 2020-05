Continua il prestito a domicilio

La biblioteca di Inveruno, visti gli importanti risultati raggiunti durante questa emergenza Coronavirus, ha deciso di proseguire con il servizio di prestito a domicilio.

Prestito a domicilio: si va avanti ad Inveruno, come spiegano dalla biblioteca. "Come sapete, nel periodo di emergenza abbiamo attivato il prestito a domicilio, e ciò che doveva essere un servizio temporaneo si è rivelato invece un'esigenza per tutti coloro che hanno delle reali fragilità. Le difficoltà purtroppo sono molte, e non necessariamente correlate alla pandemia in corso. Questa situazione ci ha fatto riflettere su come possa essere possibile ribaltare una prospettiva e guardarla con la lente della positività. Siamo convinti che la durezza di questi tempi deve farci crescere e maturare nuove opportunità. Per questo abbiamo deciso di continuare a mantenere il servizio di prestito a domicilio. Purtroppo le nostre forze sono limitate e pur credendo tantissimo nel progetto, non potremo estenderlo a tutti, ma solo ad alcune categorie protette residenti nel nostro Comune". Chi vorrà utilizzare il servizio, potrà scrivere alla mail biblioteca [at] comune [dot] inveruno [dot] mi [dot] it o chiamare al numero 02/9788121. La consegna verrà effettuata una volta alla settimana, ogni venerdì mattina e per aiutare a fare un'eventuale ricerca nel catalogo online della biblioteca ecco lo specifico link del semplice tutorial https://www.comune.inveruno.mi.it/tutorial-consultazione-catalogo-della-...

