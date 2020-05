20 febbraio, per le vittime COVID

La Lega di Castano ha messo 'nero su bianco' una mozione, per chiedere che il 20 febbraio venga istituito il lutto cittadino, in ricordo di chi, purtroppo, è stato ucciso dal virus.

La data è quella del 20 febbraio: giorno di lutto cittadino per non dimenticare tutte le vittime della pandemia. Lo chiede la Lega di Castano Primo attraverso una mozione messa 'nero su bianco' proprio nelle scorse ore. Più nello specifico, i componenti del Carroccio castanese focalizzano le attenzioni su alcuni punti principali, ossia la programmazione di una cerimonia istituzionale commemorativa, la dedica di una targa e l'istituzione, appunto, del lutto cittadino. "La mozione è un'iniziativa nata per chiedere di non dimenticare - scrivono - Non dimenticare chi ha lottato fino alla fine contro questo maledetto virus; non dimenticare che intervenire tempestivamente fa la differenza tra la vita e la morte, quindi che la prevenzione e l'igiene impediscono il diffondersi dei COVID-19 e che una cattiva burocrazia mortifica gli sforzi del popolo. Per questo ci auguriamo che tale proposta possa diventare un momento condiviso anche dall'attuale Amministrazione, vista la funzione commemorativa e totalmente apartitica".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro