"Stampa locale e online va sostenuta"

"L'editoria, specie quella locale e online, va sostenuta seriamente e con misure concrete". Lo dicono i deputati Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, e Massimiliano Capitanio, segretario della commissione di Vigilanza Rai.

"L'editoria, specie quella locale e online, va sostenuta seriamente e con misure concrete. La Lega, con due ordini del giorno 'ad hoc', ha strappato al Governo un blando impegno per creare fondi a sostegno della stampa. Ma ora occorre una vera boccata d'ossigeno, non una pacca sulle spalle. La Lega continuerà comunque a vigilare sulle promesse dell'esecutivo rispetto al nostro odg: il Decreto Rilancio sarà l'occasione per vedere se PD e M5S sono capaci di passare dalle parole ai fatti accogliendo gli emendamenti che la Lega ha già preparato: servono soldi veri e misure a difesa del diritto d'autore". Così i deputati Fabrizio Cecchetti, vicecapogruppo vicario della Lega alla Camera, e Massimiliano Capitanio, segretario della commissione di Vigilanza Rai.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro