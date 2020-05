Bernate Ticino pensa all'estate

Sono in atto le valutazioni per l’organizzazione dei percorsi estivi, operate insieme ad enti del terzo settore e Parrocchia.

Anche in questi primi momenti di fase 2, l’Amministrazione Comunale di Bernate Ticino continua a restare al fianco dei cittadini con un’informativa puntuale e precisa. L’aggiornamento sui contagi Covid-19 è in continuo miglioramento con un solo caso al domicilio che deve ancora proseguire in attesa di ulteriori controlli; pertanto, la situazione è la seguente: 4 guariti, 1 al domicilio, 1 ricoverato in ospedale, 4 ricoverati in RSA e 1 deceduto.

Le parole del primo cittadino, MariaPia Colombo, arrivano chiare e decise: “Affrontiamo la seconda settimana della ripresa con lo stesso senso di responsabilità finora dimostrato. Non dimentichiamoci di indossare la mascherina ed evitiamo gli assembramenti. In questo assaggio di estate è sicuramente più impegnativo rispettare le regole ma sforziamoci a mantenere un comportamento corretto perché giova alla nostra salute e a quella degli altri.”

In una sempre più incisiva ottica di ripresa, il primo cittadino ha inoltre anticipato che sono in atto le valutazioni per l’organizzazione dei percorsi estivi, operate insieme ad enti del terzo settore e Parrocchia. Il periodo di emergenza che stiamo attraversando impone di cambiare radicalmente anche la modalità di svolgimento delle attività come sinora portate avanti da oratori e campus estivi. Per tale motivo il Comune ha elaborato un questionario, che raggiungerà a breve le famiglie, per sondare un possibile interesse e per consentire un’organizzazione delle attività in ottemperanza alle linee guida nazionali predisposte dal Dipartimento Politiche della Famiglia, alle quali è necessario attenersi con misure di controllo e prevenzione della diffusione del Covid-19. Non mancherà l’impegno dell’Amministrazione Comunale nel sostenere politiche a favore delle famiglie.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro