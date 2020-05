La situazione COVID a Magnago

L'aggiornamento sulla situazione Coronavirus, ad oggi, a Magnago e Bienate. In tutto sono 16 i guariti, ma c'è anche nuovo positivo (8 i malati) e 12 in quarantena per contatto stretto.

Sedici guariti, ma, contemporaneamente, anche un nuovo caso di positività al Coronavirus (in tutto sono, allora, 8) e 12, invece, quei cittadini in quarantena per contatto stretto. E' questo il bilancio, ad oggi, a Magnago e Bienate per quanto riguarda, appunto, il COVID-19. "Senza dimenticare, purtroppo, le 5 persone che ci hanno lasciate - commenta il sindaco Carla Picco - Come vedete la situazione non è ancora tale da farci dire: è finita. Per questo, rinnovo ancora una volta l’invito a rispettare le regole, usare la mascherina, uscire con prudenza, lavare spesso le mani e mantenere la distanza sociale di almeno un metro e sempre usando i dispositivi di protezione individuale per proteggere voi e gli altri. Solo così andrà davvero tutto bene".

