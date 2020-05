L'iniziativa promossa dal Parco e Museo del Volo: fino al 15 giugno i bambini che hanno meno di 12 anni potranno, infatti, entrare gratuitamente, per giocare negli spazi aperti.

Bimbi gratis a Volandia. E' solo una delle tante iniziative che il Parco e Museo del Volo ha voluto mettere in campo, appunto, per riportare, dopo il lockdown, i più piccoli a riempire gli spazi espositivi con le loro grida, la loro gioia e le loro emozioni. "Vogliamo che tornino a giocare in sicurezza nelle nostre aree - scrivono - e, quindi, abbiamo deciso che fino al 15 giugno proprio i bambini (che hanno meno di 12 anni) potranno entrare al museo gratuitamente e potranno utilizzare la nostra area gioco esterna. Per fare questo abbiamo messo in atto alcune misure di prevenzione e contingentamento degli accessi che, in linea con quanto previsto dalla normativa vigente, consentano ai più giovani di poter giocare all’aperto con altri bimbi. L’area, controllata dal nostro personale e dai nostri volontari e periodicamente igienizzata, può accogliere contemporaneamente fino a 15 piccoli con accompagnatori, mentre l’accesso ai vari giochi può avvenire nel rispetto delle regole di distanziamento sociale". Per l’occasione, inoltre, è stato posizionato nello spazio esterno il gonfiabile a forma di aereo, per aumentare il divertimento.

