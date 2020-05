"Vigili contro assembramenti"

“Gravi e inaccettabili”. Così Riccardo De Corato, assessore regionale, definisce le notizie e le immagini riguardanti assembramenti e movida a Milano, Brescia e altri Comuni.

“Gravi e inaccettabili”. Così Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale della Lombardia definisce le notizie e le immagini riguardanti assembramenti e movida a Milano, Brescia e altri Comuni della Lombardia. “Beppe Sala, Emilio Del Bono e tutti i sindaci della Lombardia - aggiunge De Corato - non esitino ad utilizzare gli strumenti che hanno a disposizione, partendo dagli agenti della Polizia locale per punire chi non rispetta le regole”. “Benvenga - conclude l’assessore - il richiamo al rigore del presidente Fontana, una linea che deve valere per tutti se non vogliamo rischiare di pregiudicare quanto di buono fatto fin qui”.

