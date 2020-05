"Soliti modi per screditare"

Sulla vicenda della multa all'assessore Luca Fusetti e sulle sue, successive, dichiarazioni, interviene il PD di Castano. "L'assessore si è scusato. La Lega vuole screditare".

Che sarebbe stata al centro delle attenzioni, in fondo, era quasi scontato. Così ecco che, di nuovo, si torna a parlare della vicenda dell'assessore Luca Fusetti, della multa presa e delle successive dichiarazioni messe 'nero su bianco', accompagnate da quella parola "Miserabili" scritta sia sul verbale sia, successivamente, su un post sulla sua pagine Facebook. E adesso, allora, è il Circolo del Partito Democratico 'Sandro Pertini' di Castano Primo ad intervenire attraverso un comunicato. "Siamo assolutamente contrari alle modalità adottate dalla sezione della Lega cittadina ed a questo uso delle immagini delle persone - scrivono - Non è corretto per lui e per la sua famiglia. L'assessore si è scusato, quindi per quanto ci riguarda ha fatto quello che doveva fare. Diverse cose indicate in quel messaggio sono sbagliate, come il simbolo del PD, in quanto Fusetti non è iscritto al partito. Fare questo, oltre a creare confusione, getta fumo negli occhi alla cittadinanza e ha come unico intento quello di screditare le persone. D'altronde questi sono i modi che caratterizzano da sempre la Lega castanese. Questa è la politica che non ci appartiene e che ci vedrà sempre lontani".

