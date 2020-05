'Pigna' a casa tua

Tornano gli appuntamenti con il sindaco di Castano Primo. In che modo, vista l'emergenza Coronavirus e il distanziamento sociale? Tramite videochiamate o con una telefonata.

Il messaggio è quello che si sta ripetendo ormai da settimane e settimane "Distanti, ma uniti". E se, però farlo fisicamente è impossibile o quasi (causa emergenza Coronavirus e, soprattutto, distanziamento sociale), ecco che, nell'era della tecnologia, proprio al virtuale ha deciso di affidarsi il sindaco di Castano Primo Giuseppe Pignatiello. Già, perché l'ultima idea del primo cittadino castanese, appunto, per incontrare e stare ancora più vicino alla popolazione è stata organizzare videochiamate o le classiche telefonate. "Come funziona? - spiga Pignatiello - Molto semplice: contattando gli appositi recapiti (numero di telefono, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, 0331/888020; mail segreteria [at] comune [dot] castanoprimo [dot] mi [dot] it; pagina Facebook Giuseppe Pignatiello Sindaco di Castano Primo) sarà possibile prenotare un appuntamento con me. Quindi, una volta fatto ciò, potremo parlare insieme di eventuali vostri dubbi, bisogni, esigenze, ma anche criticità oppure avrete modo di dare consigli. In che modo, dunque? Online, più precisamente attraverso videochiamate Skype o su Messenger oppure se siete più comodi possiamo anche semplicemente telefonarci".

