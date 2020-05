Piano Talents 2020

Piano Talents è un concorso internazionale, con premi in denaro, rivolto ai giovani talenti dai 6 ai 21 anni: ogni partecipante dovrà mandare un video della propria esibizione.

Giovani pianisti, aprite le orecchie e sgranchite le mani! Torna per il decimo anno la competizione “Piano Talents”, indetta e organizzata dall'associazione culturale Piano Friends, ma quest'anno sarà... online!

Infatti, causa Covid 19, l'evento stava rischiando di saltare, ma il comitato organizzatore ha deciso di fare la selezione in modo virtuale. Piano Talents è un concorso internazionale, con premi in denaro, rivolto ai giovani talenti dai 6 ai 21 anni: ogni partecipante dovrà mandare un video della propria esibizione, il quale verrà valutato in remoto da una giuria selezionatissima a metà ottobre. I vincitori poi si esibiranno dal vivo domenica 13 dicembre alle 16 nel salone d'onore di Casa Verdi, a Milano. In quella occasione gli sponsor del concorso consegneranno personalmente le borse di studio e il pubblico, finalmente "presente", potrà partecipare alla votazione per scegliere i 3 talenti speciali (nelle fasce Kids, dai 6 ai 9 anni, Young, dai 10 ai 16 e Senior, dai 17 ai 21) cui verrà assegnato un ulteriore premio.

I premi variano da un valore di 300 a 1000 euro, più i premi speciali in borse di studio del valore di 500, 1000 e 1500 euro.

La giuria, presieduta da Hubert Stuppner, è composta da: Vincenzo Balzani, Enrica Ciccarelli, Vsevolod Dvorkin, Yoshifumi Morita, Jena Pang e Philippe Raskin.

I candidati possono iscriversi al concorso entro e non oltre il 10 ottobre 2020, compilando la scheda d’iscrizione e inviando il video con l'esibizione. Ulteriori informazioni sul sito: www.pianofriends.eu.

