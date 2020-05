Cuggiono: caso 33 di Covid-19

Oggi, a soli quattro giorni dall'ultima segnalazione, arriva la conferma di un nuovo caso di Coronavirus in paese.

Esattamente domenica sera, a poche ore dalla ripresa dell'apertura di negozi, bar e ristoranti per la 'Fase 2 e mezzo', si era registrato il caso numero 32. Oggi, a soli quattro giorni dall'ultima segnalazione, arriva la conferma di un nuovo caso di Coronavirus in paese. Con questo si raggiunge il numero complessivo di 33 cittadini che hanno contratto la pandemia (5 i decessi certi, ma mancano conferme su quanti guariti e quanti ancora in attesa di tampone o test sierologico).

In un periodo in cui, fortunatamente, in tutto il territorio si assiste a un drastico rallemtaneto delle nuove positivà, ecco allora un nuovo campanello d'allarme: il virus purtroppo circola ancora in paese.

Ed ora, in questo periodo di ritrovata libertà, ecco che allora si rinnova l'appello alla prudenza: uscire, tornare a 'vivere', ma con attenzione, mascherina e distanziamento.

