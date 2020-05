"Mercati all'aperto: libertà ai sindaci"

"Abbiamo lasciato, come giusto che fosse - dice il governatore lombardo - ai sindaci la più ampia libertà d'azione per gestire al meglio le singole situazioni territoriali".

"Regione Lombardia, dopo una fase di sperimentazione, ha dato il via libera alla riapertura dei mercati all'aperto. E' ovvio e necessario che ciò debba avvenire nel rispetto di regole che garantiscano la sicurezza di chi opera nel settore e dei clienti". Lo dice il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Abbiamo lasciato, come giusto che fosse - prosegue il governatore - ai sindaci la più ampia libertà d'azione per gestire al meglio le singole situazioni territoriali in una cornice che ha come obiettivo principale la tutela della salute pubblica. 'Condizione' che la Regione pone come indifferibile e' quella di avere un luogo di ingresso e uno di uscita e di delimitare la zona del mercato per evitare che si creino assembramenti". "Un modo di agire - conclude Fontana - che segue regoli generali riguardanti ogni settore del commercio".

