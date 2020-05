"Controllate la movida"

"I bar ed i ristoranti hanno ricevuto da Regione Lombardia la possibilita' di riaprire nel rispetto delle regole. Ora devono aiutarci ad evitare assembramenti inopportuni".

"Rivolgo un appello ai sindaci ed ai comandati delle Polizie locali lombarde affinche' aumentino i controlli nelle zone della movida, in particolar modo durante la sera". Lo sostiene l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato.

"I bar ed i ristoranti - ha aggiunto De Corato - come ha ricordato il presidente Fontana, hanno ricevuto da Regione Lombardia la possibilita' di riaprire nel rispetto delle regole.

Ed e' proprio per verificare il rispetto delle norme che sono fondamentali i controlli delle Polizie locali. Proprio riconoscendo l'importanza del lavoro, come assessorato a fine marzo abbiamo stanziato 464.000 euro per il progetto 'Smart Covid19'. Con questo finanziamento, fino alla fine di maggio, potranno essere pagati gli straordinari dei vigili facenti parte dei Comandi dei 60 Comuni che hanno aderito. Mi auguro - ha concluso De Corato - che sindaci e comandati accolgano il mio appello".

