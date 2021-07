Clienti dal 'cuore grande'

Il 'cuore grande' degli italiani nelle donazioni dei punti del catalogo blucard 2020 che i clienti de 'II Gigante' hanno destinato al 'Comitato Maria Letizia Verga'.

Il 'cuore grande' degli italiani trova conferma nelle donazioni dei punti del catalogo blucard 2020 che i clienti dei 'Supermercati II Gigante' hanno destinato al 'Comitato Maria Letizia Verga', Onlus che da oltre quarant'anni è impegnata nella lotta contro le leucemie infantili. "In questi anni il Comitato ha svolto innumerevoli attività nell'ambito dello Studio e Cura delle Leucemie infantili — dichiara Giovanni Verga, fondatore della Onlus - Attività che hanno consentito di guarire ben oltre 2000 bambini e adolescenti grazie all'alleanza con il personale medico e i ricercatori. Abbiamo ritenuto, in questi 40 anni, essenziale finanziare e promuovere la ricerca sulle leucemie infantili attraverso ingenti investimenti nel Centro Tettamanti, riferimento in Italia e all'estero per gli studi sulle leucemie del bambino. L'iniziativa de 'II Gigante' andrà a sostenere una parte del progetto che il Comitato destina annualmente alla Fondazione M. Tettamanti, nostro braccio per la ricerca del 'passaporto genetico', strumento attraverso il quale si arriva ad individuare il profilo genetico (passaporto) di ogni bambino malato, per una terapia personalizzata che dia le più alte opportunità di guarigione e una riduzione della tossicità. "Ancora grazie a tutti i donatori che credono nel nostro operato e a 'II Gigante' per averci dato questa preziosa ed importante opportunità". "Non finiremo mai di ringraziare tutti i clienti dei supermercati che aderiscono alla nostra iniziativa", spiega Giorgio Panizza, consigliere d'amministrazione del gruppo. "Infatti, anche in un momento difficile come quello che abbiamo recentemente vissuto, la solidarietà e la generosità è stata grande protagonista per sostenere il 'Centro Maria Letizia Verga per lo Studio e la Cura della leucemia del bambino". Nello specifico 'Il Gigante' e i suoi clienti hanno donato al Comitato Maria Letizia Verga, 54.750 euro, destinati a sostenere la ricerca del passaporto genetico, allo scopo di contribuire a individuare il profilo genetico di ogni bambino malato per applicare una terapia personalizzata.

