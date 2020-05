COVID-19: l'impegno del Comune

Il sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga, fa un bilancio di queste mesi di emergenza. Diverse le iniziative messe in campo per sostenere la cittadinanza.

La parole d'ordine è stata, è e sarà ancora una: "Prudenza". E' da qui, infatti, che vuole concentrare l'attenzione il sindaco di Robecchetto con Induno e Malvaglio, Giorgio Braga, per fare il punto della situazione che la sua comunità ha vissuto in questi mesi e, in fondo, guardando, contemporaneamente, al presente ed al futuro. "Un periodo lungo e complesso, dove ognuno di noi si è trovato a dover fare importante sacrifici e rinunce - spiega - Ora, però, l'emergenza Coronavirus non è finita e, per questo, chiedo alla popolazione di proseguire sulla strada intraprese, rispettando e seguendo le regole e le misure di sicurezza". Settimane e settimane, dunque, lunghe e complesse, durante le quali l'Amministrazione comunale ha lavorato, come si dice, a 360 gradi, cercando di sostenere ed essere il più possibile vicina aicittadini. "Abbiamo dovuto fare, chiaramente, anche scelte di carattere economico che incidono sul bilancio - ribadisce - Ad esempio, le rette della scuola dell’Infanzia e dell’asilo Nido sono state annullate per i mesi di marzo, aprile e maggio (decisione che comporta un mancato introito per le casse comunali di circa 60 mila euro). Allo stesso tempo, poi, pure le spese sono diminuite, ma i costi di gestione non sono comunque azzerati, le insegnanti e le educatrici sono in servizio ed hanno garantito e continueranno a garantire ai nostri bambini continuità educativa e supporto alle famiglie. Ancora, è stato consegnato gratuitamente ad ogni esercizio commerciale aperto un prodotto specifico per la sanificazione dei locali e, inoltre, grazie all’aiuto di svariati volontari, siamo riusciti a distribuire più volte le mascherine (alcune acquistate dal Comune, altre donate dalla Protezione Civile o da nostri cittadini)". Ma non è finita qui, perché "Utilizzando i 25.700 euro erogatici dallo Stato ed i 1920 donati da dalla popolazione sul conto corrente comunale preposto stiamo affrontando l’emergenza alimentare - afferma Braga - Le domande pervenute in Comune sono state 70, di queste 10 non presentavano i necessari requisiti per poter essere accolte, 25 sono state accolte, 35 sono sospese perché incomplete e siamo in attesa di ricevere la documentazione richiesta. Tutte le persone che hanno presentato domanda sono state contattate dall'assistente sociale e agli aventi diritto è stato riconosciuto per il mese di aprile un contributo di 100 euro per ogni componente del nucleo familiare: metà sotto forma di buoni cartacei (dell'importo 15 euro cadauno, da utilizzare nei negozi del nostro Comune) e l'altra metà come carta prepagata di Azienda Sociale da utilizzare nei supermercati convenzionati. La somma finora erogata alle nostre famiglie in difficoltà nel fare la spesa è stata di 7.930 euro, quindi abbiamo ancora disponibile un 'tesoretto' sia per il mese di maggio che per giugno. Andando avanti, ecco le variazioni di bilancio per predisporre appositi capitoli per un totale di 39 mila euro. Siamo convinti che al termine dell’emergenza sanitaria permarranno comunque problematiche nel campo economico e siamo pronti ad effettuare altre variazioni di bilancio per poterle affrontare nel miglior modo possibile. Stiamo valutando, quindi, come intervenire riguardo alle scadenze della Tari in modo da concedere facilitazioni sia alle nostre famiglie che ai nostri esercizi commerciali ed alle nostre aziende. Permane aperto, infine, un grande tema, quello dei bambini, che, con la ripresa dell’attività lavorativa dei genitori, rischiano di essere lasciati soli. Siamo in attesa di indicazioni dallo Stato o dalla Regione per cercare soluzioni che ad oggi, a causa delle problematiche relative al distanziamento sociale, non sono possibili. Qualora si intravedesse la possibilità di poter realizzare un centro estivo saremo pronti a garantire questo importante servizio. Comprendiamo che le difficoltà legate alla pandemia non sono per nulla concluse, per qualsiasi problema o informazione conttatare gli uffici comunali".

