Interventi alla torre

La torre civica di via Chinotto necessita ora di qualche intervento di manutenzione perché l'età, su qualche ingranaggio, si fa sentire. Il Comune ha stanziato una somma di 2482,70 euro.

La sua edificazione risale al 12 novembre 1933. Periodo di un ventennio che è trascorso, ma l'ha, comunque, lasciata come un simbolo civico, in altro contesto politico, culturale e sociale, come uno dei biglietti da visita privilegiati del paese. La torre civica di via Chinotto, però, necessita ora di qualche intervento di manutenzione perché l'età, su qualche ingranaggio, si fa sentire. Il Comune ha stanziato una somma di 2482,70 euro con un duplice scopo: sostituire l'orologio pilota con il riallineamento delle lancette verso il lato sud dell'edificio e assicurare la manutenzione di tre anni da parte della ditta designata per provvedere all'intervento ovvero la Aei. "Gli orologi della torre civica - si legge nella determina licenziata dall'ufficio tecnico - risultano non funzionanti per cui si rende necessario intervenire per la riparazione degli stessi". Un simbolo di Nerviano ma anche dell'architettura cosiddetta razionalista sta quindi per ritornare allo splendore che gli compete.

