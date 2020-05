Mascherine... da super-eroi!

Il Comune sta organizzando la distribuzione di materiale didattico ai bambini delle scuole, accompagnando il tutto con un dono prezioso: una maschierina da super-eroe.

Salute, lavoro,... ma in questi mesi di grande difficoltà, a volte, ci si dimentica che a soffrire sono anche e soprattutto i bambini. Anche per loro tutto questo periodo è stato un 'trauma': scuola interrotta, nessuna possibilità di giocare con gli amici e di vedere i parenti, vacanze 'forzate' perchè di vacanze vere sarà difficile parlare.

Ecco allora che lo spirito creativo di docenti e volontari può aiutare a superare anche i pensieri negativi e guardare avanti con fiducia e speranza, ma sempre con responsabilità e attenzione.

Proprio in questi giorni, infatti, il Comune sta organizzando la distribuzione di materiale didattico ai bambini delle scuole (libri, cartelle, ecc rimasti a scuola non appena interrotte le lezione), accompagnando il tutto con un dono prezioso: una maschierina da super-eroe. Un regalo davvero stupendo, frutto della generosità di un cittadino inverunese.

Chi volesse combattere contro questo nemico invisibile e condividere la propria foto, può poi mandarla a videovolontari [dot] inveruno [at] gmail [dot] com, con nome cognome e classe, così da ricevere l'attestato da super-eroe!

