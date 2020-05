La biblioteca resta chiusa

Non si riaprirà, insomma, questa settimana. Gli operatori sono, infatti, al lavoro per mettere in atto tutte le misure necessarie a garantire la massima sicurezza possibile.

La conferma arriva direttamente dall'assessore alla Cultura, Luca Fusetti: la biblioteca di Castano, ancora per questa settimana, resterà chiusa. Una decisione maturata nell'ottica di garantire la maggior sicurezza possibile, da una parte agli operatori della struttura di piazza Mazzini, dall'altra agli utenti del servizio. "Siamo in attesa, inoltre, di ricevere tutto il necessario in tale senso - spiega lo stesso Fusetti - Così, poi, da riorganizzare gli spazi e, soprattutto, mettere tutte le protezione fondamentali". Nello specifico, si tratta di pannelli in plexiglass, per evitare il contatto diretto tra i dipendenti ed i cittadini, quindi la sistemazione delle due postazioni di lavoro, ecc... "Una volta che tornerà operativa, comunque - conclude l'assessore - la popolazione potrà recarsi per prendere libri o altro materiale oppure per riconsegnarli. Gli ingressi, poi, saranno contingentati e verranno posizionate indicazioni precise e mirate. I bibliotecari stanno facendo un importante lavoro di studio su quelle che dovranno essere le misure più efficaci da portare avanti".

