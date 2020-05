Bernate Ticino: un nuovo 'positivo'

Alla luce di tale incremento la situazione vede 3 casi di guarigione, 1 attualmente ricoverato in ospedale, 2 casi positivi ma domiciliati, 4 ricoverati in RSA e un deceduto.

All’inizio della vera e propria fase 2, il comune di Bernate Ticino registra un ulteriore caso positivo al Covid-19 e ricoverato in RSA. Alla luce di tale incremento la situazione vede 3 casi di guarigione, 1 attualmente ricoverato in ospedale, 2 casi positivi ma domiciliati, 4 ricoverati in RSA e un deceduto. La situazione, per quanto mutata, rimane sotto controllo. Non mancano certo le raccomandazioni dell’Amministrazione comunale che invita alla prudenza, soprattutto in questa fase molto delicata.

E come nel resto d’Italia, anche a Bernate si torna pian piano alla vita di tutti giorni. Su le serrande per negozi e ristoranti (alcuni dei quali hanno continuato a raggiungere i bernatesi attraverso il servizio di consegna a domicilio). Riprendono le celebrazioni eucaristiche grazie al supporto della protezione civile e dei tanti volontari a disposizione per contingentare gli ingressi e le uscite, per la misurazione della temperatura e la sanificazione degli ambienti. Aperta ai cittadini anche la biblioteca comunale “Gianni Rodari” con regole precise di accesso (consultabili dalla pagina Facebook).

Un lento e controllato ritorno alla normalità, ma sempre nel rispetto delle norme per garantire una lunga e stabile sicurezza per tutti.

