Inveruno, riapre la Biblioteca

"Domani, martedì potremo aprire finalmente le porte della Biblioteca, siamo felici e impazienti ma anche preoccupati di potervi accogliere con tutta l’attenzione e lo scrupolo che il periodo esige".

Cari lettori e amici, prima di tutto vogliamo dirvi che ci siete mancati moltissimo e che non vediamo l’ora di rivedervi tutti, ma non tutti insieme però!

Questa mail è un po’ più lunga del solito ma vi preghiamo di arrivare fino in fondo perché ci sono informazioni molto importanti.

Domani, martedì 19 maggio 2020 potremo aprire finalmente le porte della Biblioteca, siamo felici e impazienti ma anche preoccupati di potervi accogliere con tutta l’attenzione e lo scrupolo che il periodo esige.

La riapertura della Biblioteca prevede tempi e modalità di accesso un po' differenti rispetto a quelli a cui eravamo abituati. Dovremo necessariamente regolamentare la fruibilità degli spazi e del materiale per tutelare noi, ma soprattutto voi.

Dovremo prendere in considerazione nuovi approcci e prospettive diverse, ma queste norme, anche se le recepiamo tutti con un filo di insofferenza, dobbiamo considerarle buone pratiche, precauzioni che permetteranno a noi di lavorare con serenità e a voi di accedere agli spazi pubblici con tutta la sicurezza del caso.

Per quanto riguarda gli orari di apertura, saranno i seguenti:

LUNEDI’: giorno di chiusura settimanale

MARTEDI’: dalle 14.00 alle 17.45

MERCOLEDI’: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.45

GIOVEDI’: dalle 14.00 alle 17.45

VENERDI’: dalle 14.00 alle 17.45

SABATO: dalle 9.00 alle 12.30

Per qualche settimana non ci sarà ancora possibile garantire :

l’apertura al pubblico del martedì sera e della domenica mattina.

il servizio di interprestito con le altre Biblioteche di Fondazione per Leggere

Per i primi mesi la Biblioteca garantirà esclusivamente i servizi di prestito, rinnovo, restituzione e prenotazione.

Non sarà pertanto consentito

L’accesso alle postazioni pc

L’accesso alle sale studio

La permanenza negli spazi della Biblioteca per la lettura o la consultazione

Naturalmente l’accesso alla Biblioteca sarà contingentato e occorrerà entrare con la mascherina e i guanti, utilizzare gli appositi dispenser di igienizzanti, evitare gli assembramenti, mantenere la distanza di un metro da altre persone, ed infine sostare in Biblioteca solo per il tempo necessario alla restituzione e al prestito libri.

A questo proposito, abbiamo pensato di creare un semplice tutorial per aiutarvi ad orientarvi tra le migliaia di documenti disponibili nel catalogo on-line delle Biblioteche di Fondazione per Leggere. E’ tutto molto semplice e se imparerete ad usarlo sarà divertente e vantaggioso.

Potrete fare ricerche in autonomia, scoprendo le molteplici opportunità che il catalogo offre.

Potrete prenotare comodamente da casa vostra tutto ciò che vi occorre con un semplice click e passare a ritirare dopo nostro avviso.

Potrete venire in Biblioteca sapendo già ciò che è disponibile e ciò che non lo è.

I tempi di attesa saranno più brevi, gli spostamenti ottimizzati e le permanenze in Biblioteca ridotte al necessario.

Cliccate su questo link e buona ricerca!

https://www.comune.inveruno.mi.it/tutorial-consultazione-catalogo-della-...

