Buscate: un dono che cresce

In questi giorni centinaia di bambini buscates si saranno dati da fare con il giardinaggio: tra qualche mese potremo vedere il risultato del loro lavoro.

Qualche giorno fa, i piccoli cittadini buscatesi delle elementari e delle medie hanno ricevuto un dono da parte dell'amministrazione comunale: un kit goloso per una merenda e dei semini da piantare, accompagnati dalla scritta “Tutti i fiori di domani sono i semi di oggi”.

Una frase beneaugurante che invita a non perdere la speranza e a migliorare il proprio futuro, cominciando dal proprio giardino: “Abbiamo cercato così di allietare la permanenza forzata dei nostri ragazzi a casa, e di motivare la speriamo prossima rinascita”, ha commentato il sindaco Fabio Merlotti.

In questi giorni, quindi, centinaia di bambini si saranno dati da fare con il giardinaggio: tra qualche mese potremo vedere il risultato del loro lavoro.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro