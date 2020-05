La mobilità sostenibile

A Casorezzo un questionario per tastare il polso della cittadinanza per sapere quali siano le necessità e i desideri per pianificare nuovi itinerari ciclistici.

Dell'incentivazione alla mobilità sostenibile ha fatto uno dei suoi cavalli di battaglia. Ora, l'Amministrazione del sindaco Pierluca Oldani vuole compiere in questa direzione un ulteriore, significativo passo. Per farlo, ha deciso di tastare il polso della cittadinanza per sapere quali siano le necessità e i desideri per pianificare nuovi itinerari ciclistici. "Proponiamo ai cittadini un questionario - scrive il sindaco - realizzato per un lavoro di testi di laurea con una collaborazione tra il Politecnico di Milano e il Comune di Casorezzo. Questo ha come obiettivo la definizione di nuovi itinerari ciclistici e ciclopedonali in funzione della domanda dei cittadini, per gli spostamenti interni al paese di collegamento con le realtà limitrofe e con il parco del Roccolo". Un discorso che, lungi dal coinvolgere soltanto la mobilità su due ruote all'interno del semplice territorio comunale, abbraccia anche la necessità di chi vuole spostarsi in velocipede anche nei comuni contermini e voglia lasciare in garage l'auto per fare un po' di attività fisica e magari gustarsi il panorama del verde in modo più diretto e immediato. Il link per poter accedere all'iniziativa è disponibile sullo stesso profilo social del comune. Un vero e proprio esperimento di democrazia diretta nel quale le esigenze indicate dai cittadini saranno recepite come linee guida dall'Amministrazione comunale.

