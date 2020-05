Lo sfogo, alla vigilia delle riaperture della maggior parte delle attività commerciali, del sindaco Giuseppe Pignatiello. "Non è pensabile avere indicazioni a poche ore dalla ripresa".

Il messaggio è arrivato proprio alla vigilia delle riaperture della maggior parte delle attività commerciali dopo il cosiddetto 'lockdown'. Uno sfogo, a titolo personale come ci tiene a sottolineare, ma, comunque, una puntualizzazione necessaria e doverosa, visto che ancora ieri (domenica 17 maggio), nel tardo pomeriggio, c'erano diversi punti di domanda sulle specifiche modalità di ripresa. "Come Amministrazione Comunale - afferma il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello - siamo vicini e non abbandoniamo i nostri commercianti. Massima solidarietà da parte mia a tutte gli esercizi che stanno ripartendo nell'incertezza e nelle difficoltà. Questo, perché hanno dovuto attendere giorni e giorni per avere (quando sono giunte, ma non per tutti è stato così) delle indicazioni precise e gli strumenti necessari per poter in qualche modo incidere e dare il nostro contributo, sia di competenza sia dal punto di vista decisionale. Ritengo assolutamente non ammissibile il comportamento di chi avrebbe dovuto prendere decisioni per stabilire le regole per le riaperture. Lo dico a titolo personale e mi assumo tutte le responsabilità, come sempre: siamo rimasti in balia di persone non capaci di decidere. Come sindaci, siamo stati lasciati soli. Ma io, noi, non ci arrendiamo e non arretriamo di un solo millimetro: il nostro posto è essere al fianco dei cittadini. Il nostro dovere è servire la cittadinanza, oggi, domani e in futuro".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro