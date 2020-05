Coronavirus: la situazione ad Inveruno

Il bilancio della comunità inverunese a domenica 17 maggio, che viene a segnare un complessivo di 16 casi positivi (3 nell'ultima settimana), 38 guariti e, purtroppo, 13 decessi.

Una situazione in continua evoluzione, che segna progressivi segnali positivi, ma che invita comunque alla calma, perchè purtroppo ci sono ancora positivà che emergono.

Numeri importanti, che comunque indicano quanto Inveruno sia stata colpita da questa pandemia.

Intanto, il Sindaco Sara Bettinelli ha voluto dare un segnale ai propri cittadini, in questo lunedì di ripartenza: "Oggi tanti nostri commercianti riaprono la loro attività.

Dopo tanto tempo di chiusura, dopo l’impegno profuso per farsi trovare pronti secondo le regole date (anche all’ultimo), ecco che da oggi ripartono - ha dichiarato - Adesso tocca a noi far sentire a loro la nostra vicinanza usufruendo dei loro servizi ed acquistando nel nostro paese. Così come tocca a noi continuare ad osservare le regole di base per evitare la diffusione del contagio".

