PFM cantà De André

A causa dello stato di emergenza e alla luce delle disposizioni governative, D&D Concerti, Ventidieci, Zed comunicano il rinvio di 3 concerti del tour "PFM canta De André - Anniversary" previsti per maggio nelle seguenti date:

25 SETTEMBRE 2020 Gran Teatro Morato BRESCIA

26 SETTEMBRE 2020 Gran Teatro Geox PADOVA

28 SETTEMBRE 2020 Teatro Dal Verme MILANO

I biglietti già acquistati per le date originarie restano validi alle medesime modalità di fruizione.

“PFM canta De André - Anniversary” come in precedenza avrà sul palco una formazione spettacolare con due ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere e Michele Ascolese, storico chitarrista di Faber. Ad impreziosire le serate ci sarà anche la videoproiezione delle fotografie storiche di GUIDO HARARI che ritraggono la band insieme all’amico Faber.

