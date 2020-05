Il bando di Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia, 'La Lombardia è dei giovani 2020': sarà possibile presentare le domande dal 1° giugno fino al 31 luglio.

E' stato pubblicato il bando di Regione Lombardia, in collaborazione con Anci Lombardia, 'La Lombardia è dei giovani 2020': sarà possibile presentare le domande per la seconda edizione dal 1° giugno fino al 31 luglio. Il provvedimento regionale si rinnova rispetto all'edizione pilota del 2019 e vuole realizzare interventi a favore dei giovani, per promuovere partecipazione e inclusività nei diversi contesti territoriali regionali oltre all'autonomia personale e alle attività nella vita della comunità. TEMATICHE DI INTERVENTO - Nell'edizione 2020 i progetti dovranno generare un effetto moltiplicatore sul territorio e prevedere una sostenibilità a medio e lungo termine. Sono due i temi di quest'anno: orientamento al lavoro e il sostegno nei periodi di transizione. Oltre che la valorizzazione di reti, hub e spazi pubblici di aggregazione giovanile con la rivitalizzazione delle periferie e degli spazi pubblici normalmente destinate agli under 34. Il bando prevede: un cofinanziamento regionale a fondo perduto su interventi diretti a progettare percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico; lo sviluppo di percorsi di valorizzazione del patrimonio dei territori e di appartenenza a una comunità, riconoscendo a ciascuno il ruolo sociale. 1,3 MILIONI DI EURO PER I GIOVANI - "Il bando - ha detto l'assessore a Sport e Giovani di Regione Lombardia, Martina Cambiaghi - prevede uno stanziamento di 1.300.000 euro a favore degli under 34. Da un lato per renderli protagonisti e, dall'altro, per promuovere il territorio regionale. In questo particolare momento storico il coinvolgimento dei giovani e' più che mai fondamentale, soprattutto per la ripresa dopo l'emergenza sanitaria. Credo fortemente che il rilancio della Lombardia dovrà necessariamente passare attraverso la voglia e l'impegno degli under 34". AMBITI E DURATA - I soggetti destinatari sono i giovani di eta' compresa fra i 15 e i 34 anni che risiedono, studiano o lavorano in Lombardia. Il bando dell'Assessorato a Sport e Giovani vuole privilegiare il partenariato e soggetti beneficiari come Comuni, in forma singola o associata; enti locali; istituzioni scolastiche; altri soggetti pubblici e privati. In particolare, i progetti devono essere presentati in forma di partenariato con almeno tre soggetti che veda come capofila un Comune, Unione di Comuni o Comunità Montana in partnership con altri soggetti pubblici e privati (associazioni giovanili, parrocchie, fondazioni, associazioni di categoria) e istituzioni scolastiche.

